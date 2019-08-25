"Барселона" подготовила для ПСЖ два предложения по трансферу Неймара

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"Барселона" подготовила для ПСЖ два предложения по трансферу Неймара

"Барселона" в ближайшее время сделает двойное предложение ПСЖ по трансферу бразильского нападающего Неймара, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, каталонский клуб готов заплатить 40 миллионов евро за годичную аренду Неймара с правом последующего выкупа за 170 миллионов евро. При этом в ПСЖ может перейти французский форвард Усман Дембеле на правах аренды. 

Второй вариант - аренда 27-летнего Неймара за 40 миллионов евро с обязательством выкупа через год за 170 миллионов евро.

Напомним, что бразилец твердо настроен покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно. Интерес к игроку также проявляют "Реал" и "Ювентус".

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