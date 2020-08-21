"Барселона" подготовила для ван де Бека долгосрочный контракт
"Барселона" работает над трансфером полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека.
По информации журналиста Николо Скиры, сейчас "сине-гранатовые" обсуждают с футболистом длительность контракта.
Сообщается, что голландец может заключить с "Барсой" соглашение до 2026 года.
Напомним, что подписание ван де Бека - это просьба нового главного тренера каталонской команды Рональда Кумана.
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