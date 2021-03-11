"Барселона" подготовила для Вейналдума долгосрочный контракт

"Барселона" готовит почву для перехода хавбека "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума. Каталонцы уже подготовили долгосрочный контракт для футболиста, сообщает Football Insider.

По данным источника, 30-летний голландец готов перейти в испанский гранд. Соглашение полузащитника с "мерсисайдцами" действительно до конца июля 2021 года. Летом игрок может покинуть "Ливерпуль" в статусе свободного агента.

В текущем сезоне на счету хавбека сборной Нидерландов 39 матчей в составе "Ливерпуля", в которых он смог забить 3 гола.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.