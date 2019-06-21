"Барселона" подготовила конкретное предложение по Неймару

"Барселона" всерьёз намерена вернуть нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб подготовил конкретное предложение по трансферу звёздного бразильца.

"Блауграна" рассчитывает купить форварда за 100 миллионов евро, а также включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо.

Кроме того, "Барса" ради экономии была готова отдать ПСЖ ещё одного игрока - Самуэля Умтити или Ивана Ракитича.

Впрочем, парижане больше склоняются к варианту 100 миллионов + Коутиньо.

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