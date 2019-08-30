"Барселона" подготовила новое предложение по Неймару

Теги барселонапсжнеймаржан-клер тодибоиван ракитичусман дембелетрансферы

"Барселона" подготовила новое предложение по Неймару

"Барселона" не оставляет попыток заполучить нападающего ПСЖ Неймара.

По информации BBC Sport, "блауграна" подготовила новое серьёзное предложение по трансферу бразильца.

Каталонский клуб рассчитывает убедить парижских коллег отпустить 27-летнего форварда в обмен на 200 миллионов евро и аренду трёх игроков.

"Барса" согласна отдать ПСЖ до конца сезона защитника Жан-Клера Тодибо, хавбека Ивана Ракитича и вингера Усмана Дембеле.

Впрочем, на данный момент не один из перечисленных футболистов не хочет присоединяться к французскому гранду.

Не пропустите: "Барселона" отказала "Ювентусу" в трансфере защитника. | http://soccernews.ru
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