"Барселона" подготовила новый контракт для Гави

Фото: инстаграм Гави/Автор неизвестен

"Барселона" в скором времени намерена продлить контракт с молодым полузащитником Гави.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, предложение каталонского клуба о новом контракте для хавбека готово и будет обсуждаться с его представителями в ближайшие дни.

По информации источника, правление "Барсы" убеждено, что завершение соглашения — вопрос времени.

Контракт на 5 лет с зарплатой, которая растет от сезона к сезону.

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