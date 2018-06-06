"Барселона" подготовила предложение по ключевому игроку "Ювентуса"

Каталонская "Барселона" подготовила предложение по ключевому полузащитнику туринского "Ювентуса" Миралему Пьяничу.

Так, по сведениям испанской прессы, за 28-летнего хавбека "старой синьоры" "сине-гранатовые" будут готовы заплатить 50 миллионов евро и включить в сделку по нему своего игрока средней линии Андре Гомеша.

Напомним, летом "Барселона" расстанется минимум с шестью игроками. | soccernews.ru