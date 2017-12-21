"Барселона" подготовила предложение по защитнику "Челси"

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"Барселона" подготовила предложение по защитнику "Челси"Каталонская "Барселона" подготовила предложение по защитнику лондонского "Челси" Давиду Луизу, информирует le10sport.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" рассчитывают заполучить 30-летнего бека "аристократов" в аренду. Вероятнее всего, срок ее действия, будет рассчитан до окончания текущего сезона. В "Барсе" бразилец должен будет стать заменой для Хавьера Маскерано, который в январе планирует перебраться в Китай.

Напомним, Альба готов сыграть в Эль Класико. | soccernews.ru

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