"Барселона" подготовила заманчивое предложение по Тьяго Алькантаре

"Барселона" подготовила заманчивое предложение по полузащитнику "Баварии" Тьяго Алькантаре, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "сине-гранатовые" готовы заплатить за своего воспитанника 50 миллионов евро, а также отдать мюнхенскому клубу левого защитника Люку Диня.

"Бавария" изначально требовала за Алькантару 70 миллионов, однако такое предложение вполне может заинтересовать немецкий гранд.

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