"Барселона" подписала 22-летнего защитника из третьего по силе дивизиона Англии

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"Барселона" подписала 22-летнего защитника из третьего по силе дивизиона АнглииКаталонская "Барселона" подписала контракт с 22-летним защитником английского "Олдхэм Атлетик", который выступает в третьем по силе дивизионе страны, Райаном Маклафлином.

Об этом сообщил сам футболист в своем твиттере, выложив фото со своей презентации и подписав его следующим образом: "Новая глава. Спасибо за слова поддержки, которые помогут начать работу в таком большом клубе, как "Барселона":

Однако позже выяснилось, что Маклафлин решил просто подшутить над всеми. Его визит на "Камп Ноу" был совершен в рамках его экскурсии с друзьями по Барселоне.

Напомним, Неймар задумывается об уходе из "Барселоны". | soccernews.ru

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