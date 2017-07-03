"Барселона" подписала 22-летнего защитника из третьего по силе дивизиона Англии

Каталонская "Барселона" подписала контракт с 22-летним защитником английского "Олдхэм Атлетик", который выступает в третьем по силе дивизионе страны, Райаном Маклафлином.

Об этом сообщил сам футболист в своем твиттере, выложив фото со своей презентации и подписав его следующим образом: "Новая глава. Спасибо за слова поддержки, которые помогут начать работу в таком большом клубе, как "Барселона":

Однако позже выяснилось, что Маклафлин решил просто подшутить над всеми. Его визит на "Камп Ноу" был совершен в рамках его экскурсии с друзьями по Барселоне.

Напомним, Неймар задумывается об уходе из "Барселоны". | soccernews.ru