"Барселона" подписала 4-летний контракт с Миной

Каталонская "Барселона" завершила трансфера колумбийского защитника "Палмейраса" Йерри Мины.

Как сообщает источник, уже 12 января клубе представит Мину в качестве своего футболиста.

Отметим, что сумма трансферной компенсации за новичка составляет 100 миллионов евро. За игрока каталонцы заплатили 12,3 миллиона евро.

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