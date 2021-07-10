"Барселона" подписала Агуэро для подмены Фати
Фото: твиттер Агуэро
Новичок "Барселоны" Серхио Агуэро не будет игроком основного состава.
По сведениям As, во время переговоров руководство каталонцев предупредило аргентинца, что он будет подменой для Ансу Фати.
Отмечается, что Агуэро принял условие клуба, тем более какое-то количество игр он все равно проведет.
Напомним, что 18-летний Фати не появлялся на поле с ноября 2020 года из-за повреждения колена. В этом месяце он возобновил тренировки с командой.
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