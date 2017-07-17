"Барселона" подписала четырех игроков

"Барселона" объявила о подписании четырех игроков для "Барселоны Б".

К "сине-гранатовым" присоединились Иньиго Руис де Галларрет, Моха, Саму Араухо и Энтони Лосано.

Лосано является первым в истории "Барселоны" игроком родом из Гондураса. За него каталонцы заплатили 1,5 миллиона евро.

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