"Барселона" подписала долгосрочный контракт с Педри

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о продлении контракта Педри.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2026 года.

18-летний Педри выступает за "Барселону" с 2020 года. Всего он провел за каталонский клуб 56 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Лас-Пальмас". За сборную Испании сыграл 10 матчей. Обладатель Кубка Испании сезона-2020/2021.

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