"Барселона" подписала долгосрочный контракт с Педри

Теги барселонапедри

"Барселона" подписала долгосрочный контракт с Педри

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о продлении контракта Педри.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2026 года. 

18-летний Педри выступает за "Барселону" с 2020 года. Всего он провел за каталонский клуб 56 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Лас-Пальмас". За сборную Испании сыграл 10 матчей. Обладатель Кубка Испании сезона-2020/2021.

Не пропустите: Агуэро высказался об уходе Месси из "Барселоны".  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Жирков рассказал, кто помешал ему перейти в "Спартак"

Жирков рассказал, кто помешал ему перейти в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов