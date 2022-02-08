"Барселона" подписала контракт с Amazon

Фото: сайт "Барселоны"

"Барселона" заключила сделку с Amazon насчет показа Barca TV+ на их SmartTV-приставках Amazon Fire TV, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Отмечается, что мультимедийный проигрыватель Amazon добавлен в список, который уже включал Android TV и Apple TV, став третьим устройством, на которое можно загрузить приложение Barça TV+ для использования на любом обычном телевизоре с входом HDMI.

Болельщики "Барсы" теперь могут смотреть эксклюзивные сериалы, документальные фильмы и прямые трансляции в режиме 24/7 через все основные мультимедийные проигрыватели.

Также они имеют возможность смотреть все вышеперечисленное на сайте клуба и в приложении на любом стандартном устройстве (ПК, планшет или мобильный телефон).

Также не пропустите: Мане готов покинуть "Ливерпуль" ради испанских грандов. | http://soccernews.ru