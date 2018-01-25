"Барселона" подписала молодого канадца

Полузащитник "Монреаля" Жан-Ив Табла стал игроком "Барселоны", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с каталонцами контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на 2 года. Сумма отступных в его соглашении составляет 25 миллионов евро.

18-летний Табла выступал за "Монреаль" с 2017 года, провел за клуб 24 матча и забил 3 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

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