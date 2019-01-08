"Барселона" подписала защитника "Тулузы" Тодибо

"Барселона" объявила о подписании нового футболиста "Тулузы" Жана-Клера Тодибо. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

По данным издания, действующий контракт Тодибо с "Тулузой" заканчивается летом этого года, после чего он перейдет в "Барселону" на правах свободного агента.

Договор рассчитан на 4 года.

В текущем сезоне футболист участвовал в 10 матчах, забил 1 гол и сделал один ассист.

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