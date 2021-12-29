"Барселона" подпишет еще одного воспитанника "Валенсии"

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"Барселона" подпишет еще одного воспитанника "Валенсии"Фото: инстаграм Бланко/Автор неизвестен

Испанский вингер франкфуртского "Айнтрахта" Фабио Бланко в январе станет футболистом "Барселоны", сообщает инсайдер Тони Хуанмарти.

По информации источника, каталонский клуб уже договорился с 17-летним футболистом о личном контракте. Вторую половину нынешнего сезона испанец проведет во второй команде "Барсы".

Отмечается, что Бланко мог стать футболистом "Барселоны" или мадридского "Реала" еще прошлым летом, однако принял решен перейти в "Айнтрахт".

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