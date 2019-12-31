"Барселона" подпишет форварда "Альбасете"

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"Барселона" подпишет форварда "Альбасете"

Форвард "Альбасете" Рей Манай продолжит карьеру в "Барселоне".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, каталонцы договорились о покупке 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что албанец сразу будет отправлен во вторую команду "Барселоны".

В этом сезоне на счету Маная два забитых мяча в 10 играх.

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