"Барселона" подпишет форварда "Альбасете"

Форвард "Альбасете" Рей Манай продолжит карьеру в "Барселоне".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, каталонцы договорились о покупке 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что албанец сразу будет отправлен во вторую команду "Барселоны".

В этом сезоне на счету Маная два забитых мяча в 10 играх.

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