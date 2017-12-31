"Барселона" подпишет Коутиньо на следующей неделе

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"Барселона" подпишет Коутиньо на следующей неделеКаталонская "Барселона" подпишет полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо уже на следующей неделе.

Как информирует Express, за 25-летнего хавбека "красных" "сине-гранатовые" заплатят рекордные для себя 140 миллионов евро, сделая тем самым бразильца вторым в списке самых дорогих игроков планеты.

В нынешнем сезоне Коутиньо забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 14 играх за "Ливерпуль".

Напомним, "Nike" уже анонсировал подписание "Барселоной" Коутиньо. | soccernews.ru

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