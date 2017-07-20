"Барселона" подпишет Мбаппе в случае ухода Неймара

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппенеймар

"Барселона" подпишет Мбаппе в случае ухода Неймара"Барселона" намерена подписать форварда "Монако" Килиана Мбаппе в случае ухода Неймара.

Как сообщает Daily Mail, также каталонский клуб собирается сделать предложение по хавбеку парижан Марко Верратти.

Напомним, что 25-летнего Неймара хочет приобрести ПСЖ. Парижский клуб готов купить бразильца за 222 миллиона евро.

Читайте: Жардим дал комментарий относительно будущего Мбаппе | http://soccernews.ru

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