"Барселона" подпишет новый контракт с Гави

Фото: твиттер Гави\Автор неизвестен

"Барселона" еще начиная с декабря готова подписать новое соглашение с 17-летним полузащитником сборной Испании Пабло Гави Паесом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сейчас продление контракта с хавбеком - это вопрос времени и осталось лишь согласовать окончательные детали.

Отмечается, что сейчас каталонский клуб более чем оптимистичен и уверен, что футболист останется на "Камп Ноу", где уже стал важным игроком.

В нынешнем сезоне Гави сыграл в 24 матчах Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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