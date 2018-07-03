В ближайшее время каталонская "Барселона" подпишет своего первого летнего новичка, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, игроком "сине-гранатовых" должен будет стать защитник "Севильи" Клеман Лангле. Трансфер 23-летнего бека "красно-белых" обойдется каталонскому гранду в 35-40 миллионов евро. На "Камп Ноу" француз подпишет долгосрочный контракт.

Напомним, "Барселона" интересуется бывшим вратарем "Реала". | soccernews.ru