"Барселона" подпишет воспитанника "Реала"

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"Барселона" подпишет воспитанника "Реала"

"Барселона" нацелилась на форварда "Альмерии" Хосе Анхеля Посо, сообщает Onda Cero.

По информации источника, каталонский клуб намерен подписать 21-летнего воспитанника мадридского "Реала" во время зимнего трансферного окна. 

Ожидается, что Посо, который также успел поиграть в "Манчестер Сити", будет выступать за вторую команду "Барселоны".

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