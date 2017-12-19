"Барселона" подпишет воспитанника "Реала"

"Барселона" нацелилась на форварда "Альмерии" Хосе Анхеля Посо, сообщает Onda Cero.

По информации источника, каталонский клуб намерен подписать 21-летнего воспитанника мадридского "Реала" во время зимнего трансферного окна.

Ожидается, что Посо, который также успел поиграть в "Манчестер Сити", будет выступать за вторую команду "Барселоны".

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