"Барселона" подтвердила, что Дембеле пропустит полгода из-за травмы

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"Барселона" подтвердила, что Дембеле пропустит полгода из-за травмы

Пресс-служба "Барселоны" подтвердила новость о том, что форвард Усман Дембеле пропустит около шести месяцев из-за травмы.

Ранее французское издание Get French Football News сообщило, что футболист из-за долгого восстановления не сможет участвовать в Евро-2020.

Таким образом, Ла Лига должна позволить "Барселоне" дозаявить нового игрока вне трансферного окна.

Напомним, у 22-летнего футболиста диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра. Сегодня, 11 февраля, полузащитник перенес операцию в Финляндии.

А еще:  Дембеле выбыл на шесть месяцев. Футболист пропустит Евро-2020 | http://soccernews.ru
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Дембеле выбыл на шесть месяцев. Футболист пропустит Евро-2020

Дембеле выбыл на шесть месяцев. Футболист пропустит Евро-2020

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