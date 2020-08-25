"Барселона" подтвердила информацию о желании Месси сменить клуб

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси действительно подал запрос на уход из клуба, сообщает Football Espana со ссылкой на источники в клубе.

По сведениям издания, руководство клуба по-прежнему надеется сохранить аргентинца и намерено отговорить его от ухода.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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