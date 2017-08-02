"Барселона" подтвердила информацию о желании Неймара покинуть клуб

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"Барселона" подтвердила информацию о желании Неймара покинуть клуб

Бразильский нападающий Неймар сообщил руководству "Барселоны" о желании покинуть клуб, сообщает официальный сайт каталонцев.

"Перед началом утренней тренировки Неймар заявил о том, что хочет сменить клуб. В связи с этим ему разрешили пропустить занятие и решить вопросы относительно своего будущего", - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что 25-летний Неймар может перейти в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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