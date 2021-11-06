"Барселона" подтвердила назначение Хави на пост главного тренера

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"Барселона" подтвердила назначение Хави на пост главного тренера

Фото сайт "Барселоны"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о возвращении в клуб Хави Эрнандеса.

41-летний испанец занял пост главного тренера "сине-гранатовых", заключив контракт до июня 2024 года.

Презентация нового наставника "Барсы" запланирована на понедельник, 8 ноября.

Хави, будучи игроком, выступал за "блауграну" с 1998 по 2015 год. В ходе тренерской карьеры он выиграл 7 трофеев с "Аль-Саддом".

У руля "Барселоны" воспитанник клуба сменил уволенного в конце октября Рональда Кумана.

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