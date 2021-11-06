"Барселона" подтвердила назначение Хави на пост главного тренера
Фото сайт "Барселоны"
"Барселона" на своём официальном сайте объявила о возвращении в клуб Хави Эрнандеса.
41-летний испанец занял пост главного тренера "сине-гранатовых", заключив контракт до июня 2024 года.
Презентация нового наставника "Барсы" запланирована на понедельник, 8 ноября.
Хави, будучи игроком, выступал за "блауграну" с 1998 по 2015 год. В ходе тренерской карьеры он выиграл 7 трофеев с "Аль-Саддом".
У руля "Барселоны" воспитанник клуба сменил уволенного в конце октября Рональда Кумана.
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