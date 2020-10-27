"Барселона" подтвердила отставку Бартомеу

"Барселона" подтвердила отставку президента клуба Жозепа Бартомеу.

Ранее об уходе функционера сообщили испанские СМИ, по данным которых Бартомеу сообщил об отставке на сегодняшнем совете директоров.

Завтра, 28 октября, "Барселона" сыграет с "Ювентусом" во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

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