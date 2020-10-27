"Барселона" подтвердила отставку Бартомеу

2 Теги барселонажозеп мария бартомеу

"Барселона" подтвердила отставку Бартомеу

"Барселона" подтвердила отставку президента клуба Жозепа Бартомеу.

Ранее об уходе функционера сообщили испанские СМИ, по данным которых Бартомеу сообщил об отставке на сегодняшнем совете директоров.

Завтра, 28 октября, "Барселона" сыграет с "Ювентусом" во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Бартомеу отрицает, что клуб проплачивал негативные комментарии об игроках "Барселоны" в соцсетях| http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Что с ним??... После будуна или обколотый??...

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