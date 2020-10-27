"Барселона" подтвердила отставку Бартомеу
"Барселона" подтвердила отставку президента клуба Жозепа Бартомеу.
Ранее об уходе функционера сообщили испанские СМИ, по данным которых Бартомеу сообщил об отставке на сегодняшнем совете директоров.
Завтра, 28 октября, "Барселона" сыграет с "Ювентусом" во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Бартомеу отрицает, что клуб проплачивал негативные комментарии об игроках "Барселоны" в соцсетях| http://soccernews.ru
главное
-
"Локомотив" в домашнем матче проиграл "Баварии" в Лиге Чемпионов
-
Marca: Бартомеу решил покинуть пост президента "Барселоны"
-
Хакеры украли у ПСЖ крупную сумму, предназначавшуюся на трансфер Паредеса
-
Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"
-
Зе Луиш, Смолов и Нойер - в старте на матч "Локомотива" с "Баварией" в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
Николич поделился впечатлениями от игры "Локомотива" с "Баварией"
-
Нигматуллин высказался по поводу домашнего поражения "Локомотива" от "Баварии"
-
Флик - о матче с "Локо": "Русские игроки хорошо держали мяч, нам было непросто"
-
Киммих прокомментировал победу "Баварии" в матче с "Локомотивом"
-
2
"Барселона" подтвердила отставку Бартомеу
-
Мещеряков: "Приятно, когда "Бавария" в матче с "Локомотивом" тянет время"
-
1
Роналду пропустит матч Лиги Чемпионов с "Барселоной"
-
"Шахтер" и "Интер" разошлись миром в матче Лиги Чемпионов
-
"Локомотив" в домашнем матче проиграл "Баварии" в Лиге Чемпионов
-
Малком пропустит до трех недель из-за травмы
-
Алексей Миранчук остался в запасе на матч ЛЧ "Аталанты" с "Аяксом"
-
1
Marca: Бартомеу решил покинуть пост президента "Барселоны"
-
"Барселона" и "Лион" могут совершить обмен игроками
-
Уткин отреагировал на решение судьи Еськова завершить карьеру
-
Хакеры украли у ПСЖ крупную сумму, предназначавшуюся на трансфер Паредеса
-
Антон Миранчук - о матче с "Баварией": "У все есть слабые места"
-
"Сампдория" и "Болонья" обыграли своих соперников и вышли в 1/16 финала Кубка Италии
-
Николич прокомментировал выход Зе Луиша в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Баварией"
-
Семак рассказал об ожиданиях от матча "Зенита" с "Боруссией"
-
Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18