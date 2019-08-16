"Барселона" подтвердила переговоры с "Баварией" по Коутиньо

Теги бавария мюнхенфилиппе коутиньобарселона

"Барселона" подтвердила переговоры с "Баварией" по Коутиньо

Директор "Барселоны" Гильермо Амор заявил, что хавбек Филиппе Коутиньо может перебраться в "Баварию".

"Мы уже согласовали с "Баварией" детали перехода Коутиньо", - приводит слова Амора Marca.

Ожидается, что "Бавария" арендует бразильца на один сезон с правом выкупа. Сумма возможного выкупа не уточняется.

Ранее сообщалось, что Коутиньо может войти в сделку по трансферу Неймара из ПСЖ в "Барселону".

Читайте также: "Бавария" не хочет платить за аренду Коутиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" продлила контракт с Джеко

"Рома" продлила контракт с Джеко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Герта Герта 1 1
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 1 1
3 Аугсбург Аугсбург 0 0
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 0 0
5 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 0 0
6 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 0 0
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 0 0
8 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 0 0
9 Фрайбург Фрайбург 0 0
10 Хоффенхайм Хоффенхайм 0 0
11 Кельн Кельн 0 0
12 Майнц 05 Майнц 05 0 0
13 Падерборн Падерборн 0 0
14 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0 0
15 Шальке Шальке 0 0
16 Унион Берлин Унион Берлин 0 0
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 0 0
18 Вольфсбург Вольфсбург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов