"Барселона" подтвердила переговоры с "Баварией" по Коутиньо

Директор "Барселоны" Гильермо Амор заявил, что хавбек Филиппе Коутиньо может перебраться в "Баварию".

"Мы уже согласовали с "Баварией" детали перехода Коутиньо", - приводит слова Амора Marca.

Ожидается, что "Бавария" арендует бразильца на один сезон с правом выкупа. Сумма возможного выкупа не уточняется.

Ранее сообщалось, что Коутиньо может войти в сделку по трансферу Неймара из ПСЖ в "Барселону".

Читайте также: "Бавария" не хочет платить за аренду Коутиньо. | http://soccernews.ru