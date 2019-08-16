"Барселона" подтвердила переговоры с "Баварией" по Коутиньо
Директор "Барселоны" Гильермо Амор заявил, что хавбек Филиппе Коутиньо может перебраться в "Баварию".
"Мы уже согласовали с "Баварией" детали перехода Коутиньо", - приводит слова Амора Marca.
Ожидается, что "Бавария" арендует бразильца на один сезон с правом выкупа. Сумма возможного выкупа не уточняется.
Ранее сообщалось, что Коутиньо может войти в сделку по трансферу Неймара из ПСЖ в "Барселону".
Читайте также: "Бавария" не хочет платить за аренду Коутиньо. | http://soccernews.ru
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