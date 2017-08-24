"Барселона" подтвердила переход Сампера в "Лас Пальмас"

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"Барселона" подтвердила переход Сампера в "Лас Пальмас"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Сампер стал игроком "Лас Пальмаса", информирует официальный сайт "сине-гранатовых".

Как и сообщалось ранее, каталонский клуб отдал 22-летнего футболиста в годичную аренду без права последующего выкупа.

Напомним, что прошлый сезон Сампер провёл на правах аренды в "Гранаде". Его контракт с "Барселоной" истекает летом 2019 года. | http://soccernews.ru

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