"Барселона" подтвердила переход Сампера в "Лас Пальмас"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Сампер стал игроком "Лас Пальмаса", информирует официальный сайт "сине-гранатовых".

Как и сообщалось ранее, каталонский клуб отдал 22-летнего футболиста в годичную аренду без права последующего выкупа.

Напомним, что прошлый сезон Сампер провёл на правах аренды в "Гранаде". Его контракт с "Барселоной" истекает летом 2019 года. | http://soccernews.ru