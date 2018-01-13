"Барселона" подтвердила переход Турана в "Истанбул"

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"Барселона" подтвердила переход Турана в "Истанбул"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника Арды Турана в "Истанбул".

Сумма трансфера не разглашается. 30-летний футболист заключил с турецким клубом контракт до лета 2020 года.

Туран выступал за "Барселону" с 2015 года, сыграл 55 матчей и забил 15 голов.

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