"Барселона" подтвердила переход Видаля в "Севилью"

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"Барселона" подтвердила переход Видаля в "Севилью"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Алеиша Видаля в "Севилью".

Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро, также в сделку включены бонусы в размере двух миллионов.

28-летний футболист заключил с "Севильей" контракт до 2022 года.

Видаль выступал за "Барселону" с 2015 года, сыграл 51 матч и забил 4 гола. 

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