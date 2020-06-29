"Барселона" подтвердила трансфер Артура в "Ювентус" по окончании сезона

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"Барселона" подтвердила трансфер Артура в "Ювентус" по окончании сезона

"Барселона" подтвердила, что хавбек команды Артур продолжит карьеру в "Ювентусе".

По данным источника, "старая сеньора" заплатит за бразильца 72 миллиона евро и 10 миллионов в качестве бонусов.

Футболист покинет каталонский клуб по окончании соревнований сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что стороны заключат пятилетний контракт. "Барса" купит у туринцев Миралема Пьянича.

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