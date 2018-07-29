"Барселона" подтвердила уход Диня

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"Барселона" подтвердила уход Диня

Французский защитник Люка Динь покинет "Барселону", сообщает официальный твиттер клуба.

Каталонский клуб разрешил футболисту окончательно уладить вопрос по своему трансферу.

Ранее сообщалось, что 25-летний Динь, скорее всего, перейдет в "Эвертон". Сумма трансфера составит 20-22 миллиона евро.

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