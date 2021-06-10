"Барселона" пока не делала предложений Месси о продлении контракта
Фото твиттер Leo Messi
Ситуация с будущим капитана "Барселоны" Лионеля Месси остаётся неопределённой, пишет Marca.
По сведениям издания, клуб до сих пор не сделал ни одного официального предложения 33-летнему футболисту о новом контракте.
Напомним, что действующее соглашение между сторонами истечёт через три недели.
Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В прошлом сезоне он забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.
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|Гранада
|19
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|20
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|12
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|20
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