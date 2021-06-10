"Барселона" пока не делала предложений Месси о продлении контракта

Теги барселоналионель месси

"Барселона" пока не делала предложений Месси о продлении контракта

Фото твиттер Leo Messi

Ситуация с будущим капитана "Барселоны" Лионеля Месси остаётся неопределённой, пишет Marca.

По сведениям издания, клуб до сих пор не сделал ни одного официального предложения 33-летнему футболисту о новом контракте.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истечёт через три недели.

Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В прошлом сезоне он забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.

Не пропустите: Зарема сделала выбор между Роналду и Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Педриньо переходит из "Бенфики" в "Шахтёр"

Официально: Педриньо переходит из "Бенфики" в "Шахтёр"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов