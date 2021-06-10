"Барселона" пока не делала предложений Месси о продлении контракта

Фото твиттер Leo Messi

Ситуация с будущим капитана "Барселоны" Лионеля Месси остаётся неопределённой, пишет Marca.

По сведениям издания, клуб до сих пор не сделал ни одного официального предложения 33-летнему футболисту о новом контракте.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истечёт через три недели.

Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В прошлом сезоне он забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.

Не пропустите: Зарема сделала выбор между Роналду и Месси. | http://soccernews.ru