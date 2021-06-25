"Барселона" пока не договорилась с Месси о продлении контракта

Фото твиттер Leo Messi

Информация о том, что капитан "Барселоны" Лионель Месси согласовал с клубом условия нового договора, не соответствует действительности, пишет AS со ссылкой на Cadena Ser.

По информации источника, стороны действительно близки к продлению контракта, однако в переговорах есть несколько пунктов, которые ещё предстоит обсудить.

Действующее соглашение звёздного аргентинца с "сине-гранатовыми" истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что новая сделка будет рассчитана до 2023 года.

34-летний Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В прошлом сезоне он забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.

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