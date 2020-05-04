"Барселона" пока не контактировала с Месси по поводу нового контракта

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"Барселона" пока не контактировала с Месси по поводу нового контракта

"Барселона" ещё не вела переговоры с капитаном команды Лионелем Месси касательно продления контракта.

По информации Marca, "сине-гранатовые" собираются начать диалог с аргентинцем и его представителями до конца текущего сезона.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2021 года.

32-летний Месси является воспитанником "Барсы" и всю карьеру провёл на "Камп Ноу". В его активе 627 голов и 261 ассист в 718 матчах.

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