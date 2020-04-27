"Барселона" пока не может найти деньги на трансфер Лаутаро Мартинеса

У "Барселоны" возникли трудности с поиском финансов на покупку нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса. Миланцы просят за трансфер не менее 111 миллионов евро. Об этом сообщает Sky Sport Italia.



Для сине-гранатовых Мартинес - приоритетная цель на летнее трансферное окно. "Интер" же не хочет расставаться с форвардом, поэтому активирует сумму отступных.



По данным источника, у "Барселоны" сейчас финансовые трудности из-за пандемии коронавиурса. Клуб не готов сразу выплатить 111 миллионов евро, поэтому хочет снизить сумму, включив в сделку своих игроков.



Соглашение Мартинеса с "Интером" действует до лета 2023 года.

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