"Барселона" пока не может найти деньги на трансфер Лаутаро Мартинеса
У "Барселоны" возникли трудности с поиском финансов на покупку нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса. Миланцы просят за трансфер не менее 111 миллионов евро. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Для сине-гранатовых Мартинес - приоритетная цель на летнее трансферное окно. "Интер" же не хочет расставаться с форвардом, поэтому активирует сумму отступных.
По данным источника, у "Барселоны" сейчас финансовые трудности из-за пандемии коронавиурса. Клуб не готов сразу выплатить 111 миллионов евро, поэтому хочет снизить сумму, включив в сделку своих игроков.
Соглашение Мартинеса с "Интером" действует до лета 2023 года.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
|27
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|Бетис
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|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
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|20
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