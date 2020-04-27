"Барселона" пока не может найти деньги на трансфер Лаутаро Мартинеса

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"Барселона" пока не может найти деньги на трансфер Лаутаро Мартинеса

У "Барселоны" возникли трудности с поиском финансов на покупку нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса. Миланцы просят за трансфер не менее 111 миллионов евро. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Для сине-гранатовых Мартинес - приоритетная цель на летнее трансферное окно. "Интер" же не хочет расставаться с форвардом, поэтому активирует сумму отступных.

По данным источника, у "Барселоны" сейчас финансовые трудности из-за пандемии коронавиурса. Клуб не готов сразу выплатить 111 миллионов евро, поэтому хочет снизить сумму, включив в сделку своих игроков.

Соглашение Мартинеса с "Интером" действует до лета 2023 года.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Хех...Главное,чтобы зарплата карлику платилась...

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andi
андрей

продайте месси и суареса и может хватить денег.

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главное

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