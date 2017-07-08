"Барселона" пока не определилась с альтернативой Верратти

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"Барселона" пока не определилась с альтернативой ВерраттиКаталонская "Барселона" пока не определилась с альтернативой полузащитнику французского ПСЖ Марко Верратти, которого его клуб отказался отпускать в стан "сине-гранатовых".

Как информирует испанская пресса, вместе с итальянским хавбеком парижан в "Барсу" также не переберутся Андер Эррера из "Манчестер Юнайтед" и Паулиньо из китайского "Гуанчжоу Эвергранд", которые рассматривались клубом в качестве запасных вариантов. В свою  очередь, Жан-Мишель Сери ("Ницца") и Ориоль Ромеу ("Саутгемптон") всерьез каталонским грандом не рассматриваются для этой роли.

Напомним, Бартомеу рассказал о проблемах клуба при подписании новых форвардов. | soccernews.ru

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