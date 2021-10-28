"Барселона" пока не уволит Кумана

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" не уволит главного тренера Рональда Кумана сразу после поражения от "Райо Вальекано" (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании, сообщает радиостанция RAC1.

По сведениям источника, совет директоров каталонского клуба крайне разочарован последними результатами, но какое-то решение может быть принято не раньше середины дня 28 октября.

Ранее сообщалось, что "Барселона" не спешит увольнять Кумана, так как в этом случае клубу придется заплатить ему неустойку в размере 12 миллионов евро.

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