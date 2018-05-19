"Барселона" показала домашний комплект формы на сезон 2018/19

Теги барселона

"Барселона" показала домашний комплект формы на сезон 2018/19

"Барселона" в твиттере опубликовала новую домашнюю форму команды на сезон 2018/19.

Отметим, что футболка традиционно выполнена в сине-гранатовых цветах, шорты будут темно-синими.

Смотрите также: "Nike" официально представил домашнюю игровую форму ПСЖ на сезон 2018/2019. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 38 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Сельта Виго 38 49
12 Жирона 37 48
13 Алавес 37 47
14 Эспаньол 37 46
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов