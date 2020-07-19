"Барселона" показала худший результат в чемпионате Испании за последние 12 лет

"Барселона" набрала 82 очка в чемпионате Испании, показав худший результат в турнире с сезона-2007/2008. Тогда каталонский клуб набрал 67 очков и занял третье место.

В нынешнем сезоне "Барселона" финишировала на втором месте, а чемпионом стал "Реал".

Напомним, что сезон "Барселона" начала под руководством Эрнесто Вальверде, который был уволен в январе. Вместо него главным тренером стал Кике Сетьен.

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