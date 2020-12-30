"Барселона" показала худший результат в Примере после 15 матчей за последние 17 лет

"Барселона" в матче 16-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграла вничью с "Эйбаром" со счетом 1:1. Таким образом, каталонский клуб набрал всего 25 очков в 15 матчах.

Данный показатель является худшим для "Барселоны" с сезона-2003/2004. Тогда каталонцы под руководством Франка Райкарда набрали лишь 20 очков в 15 поединках. Впрочем, во втором круге команда набрала впечатляющий ход и финишировала на втором месте.

Следующий матч "Барселона" проведет 3 января 2021 года на выезде с "Уэской".

Не пропустите: Куман высказался по поводу результата с "Эйбаром". | http://soccernews.ru