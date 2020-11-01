"Барселона" показала худший старт в Примере за последние 18 лет

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"Барселона" показала худший старт в Примере за последние 18 лет

"Барселона" сыграла вничью с "Алавесом" (1:1) в матче Примеры.

Каталонцы провели в чемпионате шесть игр и набрали восемь очков. Это худший старт "Барсы" с сезона 2002/2003. Тогда команду возглавлял голландец Луи ван Гал.

После 18 туров "Барса" идет в Примере на 12-м месте, при этом у них есть две игры в запасе.

В следующем туре каталонцы сыграют против "Бетиса".

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