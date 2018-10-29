"Барселона" показала как Месси болел в Эль Класико

Каталонская "Барселона" показала как ее капитан Лионель Месси болел на "Камп Ноу" в игре с мадридским "Реалом".

Месси продолжает восстанавливаться после полученного в игре с "Севильей" перелома руки. Вернуться в строй, как ожидается, он сможет через две недели.

Напомним, Месси и Суарес отметили победу в Эль Класико. | soccernews.ru