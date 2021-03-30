"Барселона" показала, как Месси тренируется в перерыве из-за матчей отбора ЧМ-2022 (видео)

Фото: инстаграм Лионеля Месси

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжает тренироваться в перерыве, который возник из-за матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Лео Месси", - говорится в описании ролика, опубликованном в официальном Twitter каталонского клуба.

33-летний Месси в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Жена Месси рассекретила место отдыха Лионеля (фото). | http://soccernews.ru