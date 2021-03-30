"Барселона" показала, как Месси тренируется в перерыве из-за матчей отбора ЧМ-2022 (видео)

Теги лионель мессибарселона

"Барселона" показала, как Месси тренируется в перерыве из-за матчей отбора ЧМ-2022 (видео)

Фото: инстаграм Лионеля Месси

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжает тренироваться в перерыве, который возник из-за матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Лео Месси", - говорится в описании ролика, опубликованном в официальном Twitter каталонского клуба.

33-летний Месси в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Жена Месси рассекретила место отдыха Лионеля (фото). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба - лучший футболист первых матчей квалификации чемпионата мира-2022

Дзюба - лучший футболист первых матчей квалификации чемпионата мира-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов