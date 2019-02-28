"Барселона" показала, как празднует победу над "Реалом" (видео)

"Барселона" опубликовала видео из раздевалки после над "Реалом" (3:0) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ВИДЕООБЗОР

В финале "Барселона" сыграет с победителем пары "Валенсия" - "Бетис" (первый матч - 2:2).

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