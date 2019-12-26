"Барселона" показала лучшие сейвы тер Штегена в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов

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"Барселона" показала лучшие сейвы тер Штегена в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов

"Барселона" опубликовала видео, в котором собрала лучшие сейвы своего вратаря Марка-Андре тер Штегена в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Напомним, что каталонский клуб выиграл группу F, обойдя дортмундскую "Боруссию", "Интер" и пражскую "Славию".

Немецкий голкипер провел в ЛЧ пять матчей, в которых пропустил три гола.

Всего в этом сезоне у тер Штегена 24 пропущенных гола в 23 играх.

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lesnovsky

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