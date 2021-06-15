"Барселона" показала основную форму на следующий сезон (видео)

Фото: сайт "Барселоны"

"Барселона" креативным роликом представила основную форму на следующий сезон.

В новой форме каталонцев максимально используется герб клуба. Спереди, на уровне груди, поклонники найдут георгиевский крест, символизирующий покровителя Барселоны и Сеньеры (полосатый каталонский флаг). Два элемента, которые определяют самобытность клуба и его связь с городом и страной, но в данном случае переосмыслены в знаменитых цветах "блауграны", в то время как традиционные вертикальные полосы представлены ниже, хотя и несколько стилизованы для придания им более современного вида.

Герб "Барселоны" появляется слева на груди в своих обычных цветах, с белым логотипом Nike справа. На спине, чуть ниже шеи, есть каталонский флаг, а имена и номера игроков, а также логотип ЮНИСЕФ в этом сезоне напечатаны белым цветом.

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