"Барселона" показала основную форму на следующий сезон (видео)
Фото: сайт "Барселоны"
"Барселона" креативным роликом представила основную форму на следующий сезон.
В новой форме каталонцев максимально используется герб клуба. Спереди, на уровне груди, поклонники найдут георгиевский крест, символизирующий покровителя Барселоны и Сеньеры (полосатый каталонский флаг). Два элемента, которые определяют самобытность клуба и его связь с городом и страной, но в данном случае переосмыслены в знаменитых цветах "блауграны", в то время как традиционные вертикальные полосы представлены ниже, хотя и несколько стилизованы для придания им более современного вида.
#MoreThan a jersey ❤️ pic.twitter.com/9izkiXTHEw— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 15, 2021
Герб "Барселоны" появляется слева на груди в своих обычных цветах, с белым логотипом Nike справа. На спине, чуть ниже шеи, есть каталонский флаг, а имена и номера игроков, а также логотип ЮНИСЕФ в этом сезоне напечатаны белым цветом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14